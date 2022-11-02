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Зеленский провел Ставку. В повестке – восстановление инфраструктуры и укрепление ПВО

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 14:29
Зеленский провел Ставку. В повестке – восстановление инфраструктуры и укрепление ПВО - Фото
Владимир Зеленский, Фото — Офис Президента Украины

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего поднимались вопросы восстановления критической инфраструктуры и укрепления системы противовоздушной обороны. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Участники заседания актуализировали информацию с фронта и согласовали шаги для восстановления территориальной целостности, обсудили подготовку армии к зиме, сообщил президент.

Также обсуждалось восстановление критической инфраструктуры после воздушных ударов России. Президент подчеркнул: надо ускорить работу по формированию эффективной системы ПВО в Украине.

При этом на Ставке отметили работу сил ПВО, которые ночью ликвидировали атаку дронов-камикадзе. "Еще раз благодарю вас и всех защитников Украины за образцовую службу!" – написал Зеленский.

  • В ближайшее время США обещают поставить Украине два комплекса ПВО NASAMS. Всего планируется поставить восемь таких систем.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война энергетика пво ставка инфраструктура
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