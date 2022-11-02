Зеленский провел Ставку. В повестке – восстановление инфраструктуры и укрепление ПВО

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего поднимались вопросы восстановления критической инфраструктуры и укрепления системы противовоздушной обороны. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Участники заседания актуализировали информацию с фронта и согласовали шаги для восстановления территориальной целостности, обсудили подготовку армии к зиме, сообщил президент.

Также обсуждалось восстановление критической инфраструктуры после воздушных ударов России. Президент подчеркнул: надо ускорить работу по формированию эффективной системы ПВО в Украине.

При этом на Ставке отметили работу сил ПВО, которые ночью ликвидировали атаку дронов-камикадзе. "Еще раз благодарю вас и всех защитников Украины за образцовую службу!" – написал Зеленский.

В ближайшее время США обещают поставить Украине два комплекса ПВО NASAMS. Всего планируется поставить восемь таких систем.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.