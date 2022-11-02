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Армия России ударила дроном по Черкасской области. За ночь ПВО сбила 12 из 13 Shahed-136

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02.11.2022, 08:27
Армия России ударила дроном по Черкасской области. За ночь ПВО сбила 12 из 13 Shahed-136 - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удар дроном-камикадзе по объекту инфраструктуры в Черкасской области. Противовоздушная оборона сбила за ночь 12 из 13 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщили глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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По словам чиновника, противник всю ночь терроризировал одну из громад Черкасского района.

Два дрона-камикадзе Shahed-136 были сбиты ПВО, одному удалось попасть в инфраструктурный объект.

Пострадавших в результате удара нет. 

В Воздушных силах заявили, что россияне запускали иранские беспилотники с восточного направления, ПВО уничтожила 12 из 13 дронов в центральных и восточных областях. 

Шесть БПЛА сбили подразделения воздушного командования "Восток", еще шесть были поражены в зоне ответственности ВК "Центр". 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Дмитро Гриниченко
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война пво черкасская область критическая инфраструктура Shahed-136 дроны-камикадзе
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