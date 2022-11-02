Армия России ударила дроном по Черкасской области. За ночь ПВО сбила 12 из 13 Shahed-136
Российские оккупанты нанесли удар дроном-камикадзе по объекту инфраструктуры в Черкасской области. Противовоздушная оборона сбила за ночь 12 из 13 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщили глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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По словам чиновника, противник всю ночь терроризировал одну из громад Черкасского района.
Два дрона-камикадзе Shahed-136 были сбиты ПВО, одному удалось попасть в инфраструктурный объект.
Пострадавших в результате удара нет.
В Воздушных силах заявили, что россияне запускали иранские беспилотники с восточного направления, ПВО уничтожила 12 из 13 дронов в центральных и восточных областях.
Шесть БПЛА сбили подразделения воздушного командования "Восток", еще шесть были поражены в зоне ответственности ВК "Центр".
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