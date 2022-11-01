UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов заявил, что Иран поставит РФ баллистические ракеты. Пентагон: Пока нет информации

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 09:14
Буданов заявил, что Иран поставит РФ баллистические ракеты. Пентагон: Пока нет информации - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.

Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.

Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) — Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, данные ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон Россия война Иран разведка Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 