Буданов заявил, что Иран поставит РФ баллистические ракеты. Пентагон: Пока нет информации

В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.

Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.

Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) — Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, данные ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.