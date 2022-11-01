Буданов заявил, что Иран поставит РФ баллистические ракеты. Пентагон: Пока нет информации
В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.
Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.
Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) — Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, данные ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка
Комментарии