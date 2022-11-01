UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:37
США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS – Пентагон - Фото
ЗРК NASAMS (Фото: EPA)

США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки для борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Пентагоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Высокопоставленный сотрудник Минобороны США сказал на брифинге, что речь идет "о восьми ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами", и уточнил, что "два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть передадут несколько позже".

Он добавил, что в состав военной помощи войдут также средства ПВО, ориентированные на противодействие беспилотникам, в том числе VAMPIRE, и другие радиолокационные системы, так как для Украины "угроза БПЛА прямо сейчас является весьма серьезной".

СПРАВКА. NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.
  • 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
  • Военнослужащие ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине, заявлял министр обороны Алексей Резников.

Читайте также: США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон пво военная помощь NASAMS Vampire
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 