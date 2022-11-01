США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS – Пентагон
США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки для борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Пентагоне.
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Высокопоставленный сотрудник Минобороны США сказал на брифинге, что речь идет "о восьми ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами", и уточнил, что "два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть передадут несколько позже".
Он добавил, что в состав военной помощи войдут также средства ПВО, ориентированные на противодействие беспилотникам, в том числе VAMPIRE, и другие радиолокационные системы, так как для Украины "угроза БПЛА прямо сейчас является весьма серьезной".
- 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
- Военнослужащие ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине, заявлял министр обороны Алексей Резников.
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