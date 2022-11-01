Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях – Генштаб

Сегодня, 1 ноября, российские оккупанты пытались наступать на Силы обороны на трех направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка.

На Авдеевском направлении россияне стреляли из разнокалиберной артиллерии в районах Авдеевки, Марьинки, Водяного, Парасковиевки, Красногоровки, Первомайского и Невельского.

На Новопавловском направлении противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное.

Генштаб подтвердил уничтожение складов боеприпасов оккупантов в Запорожской области 29 октября.

В результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено пять единиц военной техники. Потери личного состава – до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 22 удара: поражены 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ 1 ноября поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

За сутки, 31 октября, Силы обороны уничтожили 650 российских оккупантов, четыре вертолета и один самолет.

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Наталія Медведєва

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