ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, четыре вертолета и один самолет — потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, четыре вертолета и один самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные отмечают, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В утренней сводке Генштаба сообщалось, что РФ сосредоточена на удержании захваченных территорий, сдерживании ВСУ на отдельных направлениях и пытается наступать под Бахмутом и Авдеевкой.
Общие потери оккупантов с начала большой войны составили:
— личного состава — 72470 (+650),
— танков — 2698 (+12),
— боевых бронированных машин — 5501 (+16),
— артиллерийских систем — 1730 (+2),
— РСЗО — 383,
— средств ПВО — 197,
— самолетов — 276 (+1),
— вертолетов — 257 (+4),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1415 (+2),
— крылатых ракет — 397 (+45),
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4143 (+15),
— специальной техники — 154.
- В Пентагоне заявили, что российские оккупанты сосредоточены на укреплении своих позиций в районе Сватово и Кременной, а ВСУ продолжают "теснить" противника с трех направлений в Херсонской области.
- Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
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