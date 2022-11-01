ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, четыре вертолета и один самолет — потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, четыре вертолета и один самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные отмечают, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В утренней сводке Генштаба сообщалось, что РФ сосредоточена на удержании захваченных территорий, сдерживании ВСУ на отдельных направлениях и пытается наступать под Бахмутом и Авдеевкой.

Общие потери оккупантов с начала большой войны составили:

— личного состава — 72470 (+650),

— танков — 2698 (+12),

— боевых бронированных машин — 5501 (+16),

— артиллерийских систем — 1730 (+2),

— РСЗО — 383,

— средств ПВО — 197,

— самолетов — 276 (+1),

— вертолетов — 257 (+4),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1415 (+2),

— крылатых ракет — 397 (+45),

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4143 (+15),

— специальной техники — 154.

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Дмитро Гриниченко

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