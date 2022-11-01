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Оккупанты силой выселяют гражданских из домов у Днепра: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 07:52
Оккупанты силой выселяют гражданских из домов у Днепра: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (Фото: EPA)

Российские оккупанты насильно выселяют людей в Каховке и Скадовском районе, сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По данным ГШ, оккупанты выгоняют людей из домов вдоль берега Днепра в Каховке. Вокруг гражданского жилья они оборудуют укрепления и ставят мины. В Новочерноморье Скадовского района россияне психологически и физически давят на мирных жителей, выгоняют их из домов для заселения самими оккупантами.

Оккупанты силой выселяют гражданских из домов у Днепра: сводка Генштаба ВСУ

РФ сосредоточена на удержании захваченных территорий, сдерживании ВСУ на отдельных направлениях и пытается наступать под Бахмутом и Авдеевкой.

За сутки армия Россия нанесла 60 ракетных и 15 авиационных ударов, 45 раз обстреливала из РСЗО – пострадали более 50 населенных пунктов.

Авиация ВСУ нанесла по оккупантам 14 ударов за сутки: поражены районы скопления техники, опорные пункты, позиции комплексов противовоздушной обороны. Украинская ПВО сбила четыре вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, три района скопления сил и техники, а также другие важные объекты.

  • За сутки авиация ударила по скоплению оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки. Это узел на юге, дороги от этого города ведут на Херсон, Николаев, Новую Каховку и Антоновский мост.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс днепр армия рф генштаб юг войска россии
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