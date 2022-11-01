Авиация ударила по скоплению оккупантов в Снигиревке: это узел на юге – карта
Авиация нанесла удар по скоплению оккупантов в Снигиревке Николаевской области, ракетчики и артиллеристы выполнили на юге около 180 заданий. Об этом сообщается в утренней сводке Оперативного командования "Юг".
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Армейская авиация метко атаковала оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки, говорят в ОК. Этот населенный пункт находится на пересечении дорог на Николаев, Херсон, Антоновский мост и Каховскую дамбу.
Артиллерия и ракетные войска выполнили около 180 заданий. Враг потерял 21 военного, один военный автомобиль, миномет – потери доразведываются.
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