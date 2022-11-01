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Авиация ударила по скоплению оккупантов в Снигиревке: это узел на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 06:40
Авиация ударила по скоплению оккупантов в Снигиревке: это узел на юге – карта - Фото
Украинская авиация (фото - Воздушные Силы ВСУ)

Авиация нанесла удар по скоплению оккупантов в Снигиревке Николаевской области, ракетчики и артиллеристы выполнили на юге около 180 заданий. Об этом сообщается в утренней сводке Оперативного командования "Юг".

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Армейская авиация метко атаковала оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки, говорят в ОК. Этот населенный пункт находится на пересечении дорог на Николаев, Херсон, Антоновский мост и Каховскую дамбу.

Авиация ударила по скоплению оккупантов в Снигиревке: это узел на юге – карта

Артиллерия и ракетные войска выполнили около 180 заданий. Враг потерял 21 военного, один военный автомобиль, миномет – потери доразведываются.

РФ сосредоточена на удержании рубежей и дистанционных обстрелах, минирует направления возможного наступления, обустраивает оборону на левом берегу Днепра.

В Черном море остается один российский ракетоноситель с восьмью "Калибрам"и на борту, всего семь кораблей маневрируют возле временно оккупированного Крыма.

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Марко Сировой
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