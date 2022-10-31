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Буданов: Рассчитываем вернуть Херсон в ноябре. Это сокрушительно ударит по нарративам РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 15:52
Буданов: Рассчитываем вернуть Херсон в ноябре. Это сокрушительно ударит по нарративам РФ - Фото
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба ОП)

Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии изданию Inews.

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По его словам, украинское руководство рассчитывает освободить Херсон в ноябре.

Он отметил, что деоккупация города будет "сокрушительным" ударом по российскому общественному мнению, который разрушит их "снисходительный" нарратив об Украине.

Буданов заявил, что атаки на критическую инфраструктуру Украины планируются неделями. 

"Кремль использует зиму в качестве оружия, чтобы деморализовать людей, стоящих крепко, несмотря на все зверства", — сказал он.

Читайте также: Дуда: Украина имеет большой шанс вернуть Херсон. Неясно, чем РФ вооружит мобилизованных

Дмитро Гриниченко
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Россия война Херсон разведка Кирилл Буданов критическая инфраструктура
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