Буданов: Рассчитываем вернуть Херсон в ноябре. Это сокрушительно ударит по нарративам РФ

Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии изданию Inews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинское руководство рассчитывает освободить Херсон в ноябре.

Он отметил, что деоккупация города будет "сокрушительным" ударом по российскому общественному мнению, который разрушит их "снисходительный" нарратив об Украине.

Буданов заявил, что атаки на критическую инфраструктуру Украины планируются неделями.

"Кремль использует зиму в качестве оружия, чтобы деморализовать людей, стоящих крепко, несмотря на все зверства", — сказал он.

Читайте также: Дуда: Украина имеет большой шанс вернуть Херсон. Неясно, чем РФ вооружит мобилизованных

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.