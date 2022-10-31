Буданов: Рассчитываем вернуть Херсон в ноябре. Это сокрушительно ударит по нарративам РФ
Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии изданию Inews.
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По его словам, украинское руководство рассчитывает освободить Херсон в ноябре.
Он отметил, что деоккупация города будет "сокрушительным" ударом по российскому общественному мнению, который разрушит их "снисходительный" нарратив об Украине.
Буданов заявил, что атаки на критическую инфраструктуру Украины планируются неделями.
"Кремль использует зиму в качестве оружия, чтобы деморализовать людей, стоящих крепко, несмотря на все зверства", — сказал он.
- Военная группировка в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон, заявлял Буданов.
- Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
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