Дуда: Украина имеет большой шанс вернуть Херсон. Неясно, чем РФ вооружит мобилизованных
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас имеет "большой шанс" вернуть временно оккупированный Херсон, а у России будут проблемы с вооружением мобилизованных солдат из-за санкций. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Черногории, цитирует его Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, сейчас продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которое помогает возвращать оккупированные РФ территории.
Он отметил, что благодаря героизму украинских воинов, Украина имеет "большой шанс" освободить Херсон.
"Это абсолютно стратегически важно для продолжения войны и для освобождения Украины от оккупантов", — сказал Дуда.
Польский лидер считает, что Россия стала в оборону, а западные санкции являются настолько эффективными, что Москва не в состоянии производить современное оружие, а поэтому использует запасы середины XX века.
"Сегодня все спрашивают, чем Россия собирается вооружать несколько сотен тысяч солдат, мобилизованных в результате этой мобилизации, которая сегодня проводится там", — заявил он.
- В начале осени 2022 года президент Польши сказал, что победа над армией России в Украине "для наших народов – это вопрос жизни и смерти".
- В сентябре Дуда заявил, что применение Кремлем ядерного оружия станет фатальным для самой России.
- Он считает, что Россия всеми силами пытается заморозить войну, чтобы остановить украинское контрнаступление — оккупанты угрожают ядерным оружием и "грязной бомбой".
Читайте также: Дуда: Справедливый мир — это выход Украины на границы 1991 года и наказание преступников
Комментарии