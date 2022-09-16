Дуда о войне: Для наших народов это вопрос жизни и смерти

Москва, как и ранее, пытается реанимировать Российскую империю, поработив соседние независимые государства, однако ни украинцы, ни поляки, ни народы стран Балтии и другие, кому не повезло оказаться соседями россиян, "этого никогда не примут". О войне России против Украины и европейской демократии написал в колонке для венесуэльской газеты Еl Universal польский президент Анджей Дуда.

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Статью он приурочил к годовщине вторжения СССР в Польшу 17 сентября 1939 года.

Он отметил, что преступления нацистской Германии "были как минимум морально осуждены" всем свободным миром, "но этого нельзя сказать о преступлениях коммунистической России, которые оставались безнаказанными и часто забывались".

Дуда напомнил, что "как только Москва оправилась от шока потери сталинской сферы влияния, она приступила к восстановлению империи", потому что "независимость стран нашего региона всегда раздражала российских империалистов".

"Мы помним вторжение в Грузию в 2008 году. Помним неоднократные и жестокие репрессии против движений за свободу в Беларуси и Украине. Наконец, вспоминаем враждебную политику России против независимой Украины, вооруженную аннексию Крыма и Донбасса в 2014 году и, прежде всего, масштабную геноцидную войну против суверенного украинского государства, которая ведется с 24 февраля 2022 года", – написал польский президент.

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Он подчеркнул, что для народов востока Европы "нет сомнений, что имперская Россия вновь пытается расшириться за счет других государств".

"Она хочет того же, что и в 1939 и 1940 годах, когда действовала в союзе с нацистской Германией, и в период с 1945 по 1991 год, когда управляла нашими странами самостоятельно. Россия всегда хотела власти над всей Центральной и Восточной Европой. Но свободная Польша, свободная Украина и все остальные независимые государства в нашем регионе никогда этого не примут", – отметил Дуда.



И не примут они это по той простой причине, добавил он, что "для наших народов это вопрос жизни и смерти, сохранения идентичности и выживания, речь идет о нашем будущем, нашей безопасности и нашем процветании".

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Євген Пилипенко

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