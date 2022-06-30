Дуда: Польша говорила, что Россия безжалостна, но нас критиковали и обвиняли в русофобии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки всегда говорили союзникам о том, что Россия является безжалостной страной с имперскими аппетитами, однако их обвиняли в русофобии и не хотели слышать. Об этом он заявил во время саммита НАТО 30 июня, передает газета Rzeczpospolita.

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По его словам, Россия потерпела поражение из-за того, что НАТО признал ее главной угрозой безопасности и принял в свои ряды Швецию и Финляндию — это противоречит тем целям, которых хотел добиться российский диктатор Владимир Путин.

"Россия показала свое лицо, как мы знали и всегда говорили. Нас обвиняли в русофобии, когда мы говорили, что россияне безжалостны, что у них имперские аппетиты, что Россия хочет расширить свое влияние, что она расширяется во всех отношениях, в том числе и в энергетике, на нас смотрели с недоверием, нас критиковали. Сегодня, к сожалению, все это оказывается правдой, мы были правы", — заявил Дуда.

Он отметил, что в войне против Украины Россия нарушает нормы международного права и совершает преступления против мирных жителей.

"Если кто-то и виновен в этой войне, так это Россия и, конечно же, Владимир Путин", — подчеркнул президент Польши.

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Дмитрий Гриниченко

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