Дуда о звонках Лаврова: РФ пытается всеми силами заморозить войну, грозит ядерным оружием

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия всеми силами пытается заморозить войну, чтобы остановить украинское контрнаступление — оккупанты угрожают ядерным оружием и "грязной бомбой". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Черногории, цитирует его Укринформ.

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По его словам, звонки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин являются попыткой Росси заморозить войну любой ценой.

"В результате, по замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она, в общем-то, проиграет эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом", — сказал Дуда.

Он отметил, что Россия отступает, а поэтому пытается угрожать ядерной аварией на атомных электростанциях, угрозой ядерной атаки или использованием "грязной бомбы".

Польский президент назвал подобные угрозы элементом российской тактики и попытками запугать Запад, чтобы заставить его прекратить поддержку Украины и заморозить войну, с которой Россия "не справляется".

"Помощь Украине нужно продолжать, а диалог с Россией нельзя вести, пока она не начнет соблюдать нормы международного права, то есть пока не покинет территорию Украины. Россия является агрессором, и пока она не уйдет из Украины, она продолжает оставаться агрессором. Западные страны не должны подвергаться ни одному российскому шантажу", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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