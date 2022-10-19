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Ради Европы и мира россиян нужно остановить – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 10:20
Ради Европы и мира россиян нужно остановить – Дуда - Фото
Анджей Дуда (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Россию нужно изгнать за пределы международно признанных границ Украины, и Польша вместе с союзниками посильно помогает Украине выполнить эту задачу. Об этом заявил итальянскому каналу RAI польский президент Анджей Дуда, приводит транскрипт разговора TVP

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Глава польского государства отметил, что его соотечественники поддерживают украинцев, "потому что когда поляки увидели, что происходит с украинцами, эта помощь была искренней, эмоциональной, от души. Однако мы, как польские власти, смотрим на это хладнокровно и рационально. Мы знаем, что россиян надо остановить".

На вопрос, "почему поляки боятся России?", он ответил: "Мы боимся того, что для нас очевидно. Мы знаем, что такое быть в русском плену. Я понимаю, что в Берлине, Париже и Брюсселе не могут представить, что туда может прийти русский солдат, изнасиловать его жену, дочь и выстрелить в затылок, но мы, поляки, испытали на себе эту реальность".

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Дуда повторил, что "ради безопасности Европы и мира нужно остановить российский империализм" и "Россию можно победить".

"Есть только одно справедливое решение: Украина должна вернуться к своим международно признанным границам. Это основа для прекращения этой войны", – сказал он.

Но этого, добавил президент Польши, будет мало для окончания войны: "Военные преступники должны быть наказаны, международное сообщество должно их преследовать и наказывать, потому что это требование сохранения мира в будущем".

"Наивный тот, кто верит российской пропаганде, рассказывающей о "нацистах в Украине"; это полная ерунда. Просто Россия хочет властвовать, расширять свою территорию, хочет использовать фактически рабский труд других народов, паразитировать на организме других стран и народов", – подытожил Дуда.

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Євген Пилипенко
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польша анджей дуда война империализм военные преступления
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