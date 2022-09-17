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Дуда в годовщину нападения СССР на Польшу: Россия сейчас хочет того же, что и в 1939-м

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 11:43
Дуда в годовщину нападения СССР на Польшу: Россия сейчас хочет того же, что и в 1939-м - Фото
Анджей Дуда в Украине (Фото: ОП)

Анджей Дуда написал статью к годовщине нападения СССР на Польшу во время Второй мировой войны. В ней польский президент обвиняет Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю.

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Дуда напомнил, что СССР вступил в войну всего почти одновременно с Третьим рейхом, причем на его стороне, но об этом мало знают на Западе.

"Вот почему я считаю необходимым постоянно напоминать об этом событии, которое стало судьбоносным для моей Родины и других стран Центральной и Восточной Европы на следующие полвека", – сказал он.

Далее в статье, имеющей английский, испанский, итальянский и французский перевод, Дуда проводит аналогию между СССР и Третьим рейхом и описывает тяжелые последствия советской оккупации для Польши.

Дуда пишет, что независимость Польши и других стран Восточной и Центральной Европы, которую они обрели в конце 1980-х и начале 1990-х годов "всегда была солью в глазах российских империалистов".

"Поэтому, только оправившись от шока потери сталинской сферы влияния, они начали пытаться восстановить империю. Мы помним нападение на Грузию в 2008 году. Мы помним многократное жестокое подавление освободительных движений в Беларуси и Украине. Наконец мы помним агрессивную политику России в отношении независимой Украины, вооруженной аннексии Крыма и Донбасса в 2014 году и полномасштабной геноцидной войны с суверенным украинским государством, которая продолжается с 24 февраля", – написал Дуда.

"Нет сомнения в том, что имперская Россия снова стремится к экспансии в другие государства. Она хочет того же, что и в 1939 и 1940 годах, когда действовала в союзе с нацистской Германией, и в 1945-1991 годах, когда самостоятельно управляла нашими странами ", – заявил он.

Дуда заверил, что Польша и другие государства региона не позволят этому повториться.

"Это вопрос жизни и смерти, сохранение идентичности и выживания. Это вопрос нашего будущего, безопасности и процветания", – заявил президент.

  • Глава МИД Латвии прогнозирует, что нынешняя "империя зла" в России рухнет, как и СССР.
  • Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица тоже считает, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины, чтобы восстановить СССР. Он уверен, что Россию ждет неизбежное военное поражение.

Читайте также: Россия – супердержава? Очень сомнительно. Это слабая и агрессивная страна. И вот почему

Андрій Водяний
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Россия польша ссср анджей дуда
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