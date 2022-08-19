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Глава МИД Латвии про Россию: Эта империя зла рухнет, как и СССР — лучше раньше, чем позже

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 09:24
Глава МИД Латвии про Россию: Эта империя зла рухнет, как и СССР — лучше раньше, чем позже - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил Россию с СССР, заявив, что "эта империя зла рухнет". Об этом он написал в Twitter.

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Вспоминая события так называемого Августовского путча он заявил, что 31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате которого развалился Советский Союз.

"Мы все надеялись на новую и лучшую главу истории. К сожалению, Россия снова тоталитарная и агрессивная держава. И эта империя зла рухнет, лучше раньше, чем позже", — написал дипломат.

СПРАВКА. Августовский путч – попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года, когда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Результатом стал срыв заключения договора о создании Союза Суверенных Государств и распад СССР. 

Читайте также: Жестокость армии России в Украине во многом напоминает действия ИГИЛ — глава МИД Латвии 

Дмитрий Гриниченко
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Россия ссср Латвия эдгарс ринкевичс
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