Президент Польши после разговора с Зеленским: Россию нужно изолировать

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Она касалась усиления международной изоляции России в ответ на ракетную атаку, которая произошла утром 10 октября.

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"Скоординировали шаги с Президентом Польши Анджеем Дудой. Будем работать над консолидацией международной поддержки, укреплением обороноспособности Украины, восстановлением разрушенного, а также усилением изоляции России", – говорится в Twitter Зеленского.

Канцелярия польского президента также сообщила об этом разговоре. По словам Дуды, в Польше расценивают сегодняшний обстрел как военное преступление.

"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими лидерами", – заявил президент Польши.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.

После обстрелов Зеленский провел срочные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Андрій Водяний

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