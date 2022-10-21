UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда: Справедливый мир — это выход Украины на границы 1991 года и наказание преступников

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 11:58
Дуда: Справедливый мир — это выход Украины на границы 1991 года и наказание преступников - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что единственным "справедливым" окончанием войны России против Украины должен стать выход Украины на границы 1991 года и наказание всех российских военных преступников. Об этом он сообщил в интервью каналу RAI News, стенограмму которого опубликовала его канцелярия. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина должна вернуть свои международно признанные границы. Он отметил, что Россия нарушает международное право, убивает мирных жителей, ведет бомбардировки гражданских объектов и сносит жилые дома. 

"Мы все уже видели эти кадры из Киева, где российские ракеты обстреливают жилые дома. Таковы реалии этой войны", — сказал Дуда.

Польский лидер назвал два условия для окончания войны — уход российских войск со всех территорий Украины, оккупированных с 2014 года, а также наказание всех военных преступников, чтобы "сохранить мир в будущем".

Читайте также: Президент Польши после разговора с Зеленским: Россию нужно изолировать

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война польша анджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 