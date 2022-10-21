Дуда: Справедливый мир — это выход Украины на границы 1991 года и наказание преступников
Президент Польши Анджей Дуда считает, что единственным "справедливым" окончанием войны России против Украины должен стать выход Украины на границы 1991 года и наказание всех российских военных преступников. Об этом он сообщил в интервью каналу RAI News, стенограмму которого опубликовала его канцелярия.
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По его словам, Украина должна вернуть свои международно признанные границы. Он отметил, что Россия нарушает международное право, убивает мирных жителей, ведет бомбардировки гражданских объектов и сносит жилые дома.
"Мы все уже видели эти кадры из Киева, где российские ракеты обстреливают жилые дома. Таковы реалии этой войны", — сказал Дуда.
Польский лидер назвал два условия для окончания войны — уход российских войск со всех территорий Украины, оккупированных с 2014 года, а также наказание всех военных преступников, чтобы "сохранить мир в будущем".
- В начале осени 2022 года президент Польши сказал, что победа над армией России в Украине "для наших народов – это вопрос жизни и смерти".
- В сентябре Дуда заявил, что применение Кремлем ядерного оружия станет фатальным для самой России.
- Россию нужно изгнать за пределы международно признанных границ Украины, и Польша вместе с союзниками посильно помогает Украине выполнить эту задачу, говорил польский президент.
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