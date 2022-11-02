Президент Владимир Зеленский напомнил, как перед полномасштабным вторжением в феврале Россия требовала "гарантий безопасности" от США, а теперь просила о них Украину в контексте зернового соглашения, и это показывает "провал" развязанной РФ войны. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Наверное, вы слышали сегодня, что в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит остановиться на мгновение, чтобы обдумать такие их заявления. 252 дня назад Россия потребовала гарантий безопасности от США. После восьми месяцев российской "специальной операции" в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это "действительно поразительные изменения" и показывает то, "какой провал испытала российская агрессия", и насколько крепки украинцы.

"Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной", – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк

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