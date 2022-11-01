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Ситуация в Черном море. Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским в ближайшие дни – Анкара

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01.11.2022, 15:34
Ситуация в Черном море. Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским в ближайшие дни – Анкара - Фото
Зеленский, Эрдоган и Путин (коллаж - Таисия Зорянова/LIGA.net)

В Турции утверждают, что их президент Реджеп Тайип Эрдоган "в ближайшие дни" пообщается с главой украинского государства Владимиром Зеленским и российским диктаторов Владимиром Путиным в попытке восстановить сделку по экспорту зерна из Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

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"Наш президент поговорит с Путиным и Зеленским в ближайшие дни. Мы верим, что преодолеем это. <...> [Зерновая сделка] выгодна всем", – сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также хочет "предпринять конкретные шаги", чтобы экспортировать и российское зерно, и удобрения.

Отдельно глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил 1 ноября своему украинскому коллеге Алексею Резникову и министру инфраструктуры Александру Кубракову, что "устойчивость сделки имеет важное значение" – она внесла большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса и "доказала, что проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

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По словам Акара, поставки зерна – "полностью гуманитарная деятельность", и они должны осуществляться "отдельно от условий конфликта".

31 октября он поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу и заявил, что Кремль должен пересмотреть свое решение.

СПРАВКА. 29 октября Москва заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Как сформулировали оккупанты, они "не могут гарантировать безопасность гражданских судов". Экспорт зерна прекратился. Руководство РФ и их пропагандистские СМИ далее разнесли, что военные дроны якобы запускали с зерновозов. 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Как выразились в Анкаре, вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России. 31 октября из портов вышли 12 судов с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Зерновий коридор (мапа — Facebook/Andrii Klymenko)
  • Из Украины по морскому коридору вышло в 2022 году уже около 10 млн тонн зерна, что привело к снижению мировых цен на продовольствие примерно на 15% по сравнению с их пиковым значением в марте.
  • Сразу после демарша РФ цены на зерновые фьючерсы подскочили на 5%.
  • Соглашение истекает 19 ноября.

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Євген Пилипенко
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