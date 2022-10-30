Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал руководство России "больными людьми" из-за очередного пропагандистского заявления о якобы использовании судна с зерном для атаки на военные корабли РФ в Севастопольской бухте.
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Россия приостановила участие в "зерновой инициативе", указав среди причин то, что дроны, которые атаковали ее корабли, могли быть якобы запущены с зерновозов, сказал президент.
"Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом – о "боевых комарах", теперь – о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что тут можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – сказал Зеленский.
Он добавил, что "партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией".
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.
- Уже на следующий день морской экспорт зерна из Украины приостановился.
- Россия затребовала на 31 октября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором собирается обсуждать атаку на военные корабли Черноморского флота в контексте гарантий безопасности черноморского "зернового коридора".
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