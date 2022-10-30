Россия снова созвала Совбез ООН – на этот раз в связи с атакой дронов в бухте Севастополя

Завтра Совет Безопасности ООН по требованию РФ будет обсуждать атаку на военные корабли во временно оккупированном Севастополе и приостановку Россией "зернового соглашения". Об этом со ссылкой на секретариат Совбеза ООН сообщает Укринформ.

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Россия затребовала на 31 октября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором собирается обсуждать атаку на военные корабли Черноморского флота в контексте гарантий безопасности черноморского "зернового коридора".

Заседание планируется после рассмотрения Совбезом итогов расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года.

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Сергій Бережний

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