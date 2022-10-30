Россия снова созвала Совбез ООН – на этот раз в связи с атакой дронов в бухте Севастополя
Завтра Совет Безопасности ООН по требованию РФ будет обсуждать атаку на военные корабли во временно оккупированном Севастополе и приостановку Россией "зернового соглашения". Об этом со ссылкой на секретариат Совбеза ООН сообщает Укринформ.
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Россия затребовала на 31 октября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором собирается обсуждать атаку на военные корабли Черноморского флота в контексте гарантий безопасности черноморского "зернового коридора".
Заседание планируется после рассмотрения Совбезом итогов расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года.
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.
- Уже на следующий день морской экспорт зерна из Украины приостановился.
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