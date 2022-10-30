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Россия снова созвала Совбез ООН – на этот раз в связи с атакой дронов в бухте Севастополя

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 22:10
Россия снова созвала Совбез ООН – на этот раз в связи с атакой дронов в бухте Севастополя - Фото
Совбез ООН (Фото - EPA)

Завтра Совет Безопасности ООН по требованию РФ будет обсуждать атаку на военные корабли во временно оккупированном Севастополе и приостановку Россией "зернового соглашения". Об этом со ссылкой на секретариат Совбеза ООН сообщает Укринформ.   

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Россия затребовала на 31 октября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором собирается обсуждать атаку на военные корабли Черноморского флота в контексте гарантий безопасности черноморского "зернового коридора".

Заседание планируется после рассмотрения Совбезом итогов расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года.

Смотрите также: "Совбезу ООН нечем заняться, кроме обсуждения пропаганды России?" – представитель Албании

Сергій Бережний
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совбез оон совет безопасности оон зерновой коридор зерновое соглашение
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