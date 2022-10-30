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"Совбезу ООН нечем заняться, кроме обсуждения пропаганды России?" – представитель Албании видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 18:24
Выступление представителя Албании на Совбезе ООН (Фото - скриншот из видео)
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Россия откровенно загружает Совет безопасности ООН бессмысленными пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдой. Об этом завил представитель Албании на последнем из таких заседаний, посвященных "боевым комарам".

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28 октября Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи, как она заявила, с подготовкой Украины к применению биологического оружия. На заседании представитель России Василий Небензя, в частности, утверждал, что у США якобы имеется некий запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров".  

Выступавший в обсуждениях представитель Албании заявил, что это уже четвертое или пятое заседание Совбеза ООН, созванное по требованию России, на котором ни одно сообщение инициатора заседания не оказывается правдивым и результат этих заседаний постоянно оказывается "ничтожным".

"Я задаю вопрос: что, Совету безопасности больше нечем заняться?" – сказал дипломат.

Он также заявил, что Совбез не может подыгрывать самозабвенной и искажающей реальность пропаганде России, которой, как он сказал, сама Россия "упивается".

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Сергій Бережний
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Василий Небензя совбез оон совет безопасности оон пропаганда россии Албания
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