РФ с новым мемом пропаганды – "боевые комары". Ермак говорит, "лечить пациента уже поздно"

Страна-оккупант Россия вбросила новый фейк о США и Украине. Если ранее в РФ призвали к "десатанизации", то 28 октября на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Москвы при этой организации Василий Небензя заявил о "боевых комарах" американцев. По мнению властей Украины, "лечить пациента уже поздно".

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Пропагандист в своем повествовании об "украинских военных биолабораториях" рассказал согражданам в РФ и тем, кто слушает заявления россиян за рубежом, что на временно оккупированной территории Херсонской области якобы "нашли три беспилотника с емкостями по 30 литров". Их, как фантазируют в России, могут применять для распыления неких "биоагентов".

После этого он перешел к тому, что у США якобы имеется некий запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров".

По словам российского дипломата, такой беспилотник "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их", и при укусе комары "инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний".

Небензя зачитал с бумажки, что "в пояснении к проекту указано, что зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные перед ним задачи".

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Первым из топ-чиновников Украины на это отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Боевые комары, грязные бомбы… Лечить там пациентов уже поздно. Нужно вернуть их в палату под названием россия и изолировать", – написал он в Telegram.

Фейк с комарами уже стал вирусным: в соцсетях активно рисуют на эту тему фотожабы.

В октябре в интервью LIGA.net посол Украины в ООН Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".

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Євген Пилипенко

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