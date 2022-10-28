Кислица о после РФ: Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон

Как выразился в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, его российский пропагандист-"коллега" Василий Небензя – человек без совести, который "отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон". Это написано после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.

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Журналистка Ника Мелкозерова показала сотруднику МИД РФ в ООН список жертв российской резни в пригороде Киева, на что Небензя заявил, что это "фейк", так как "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

"Ну и ощущения", – прокомментировала Мелкозерова впечатления от лжи посла РФ.

Кислица написал ей "добро пожаловать в клуб! Вы испытали облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чушь и ложь".

"Этот вид не имеет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он иногда убегает!", – добавил он, выложив снимок уходящего Небензи.

Российский постпред время от времени сбегает с заседаний Совбеза ООН, когда выступающие вскрывают российскую ложь об Украине и не только.

В октябре в интервью LIGA.net Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".

Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".

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Євген Пилипенко

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