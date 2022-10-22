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Небензя ушел с заседания ООН, чтобы не слушать "злобные тирады". Кислица: Сила экзорцизма

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 07:11
Небензя ушел с заседания ООН, чтобы не слушать
Сергей Кислица (Фото: Постоянное представительство Украины в ООН/Facebook)

Российский посол в ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности организации, аргументировав это тем, что не хочет "выслушивать порцию злобных тирад" со стороны Украины. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что наступит момент, когда Россия будет выведена из Совбеза ООН. Об этом он написал в Twitter.

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Во время своего выступления в Совбезе Небензя в очередной раз повторил ряд клише российской пропаганды, где обвинял Украину в обстрелах Запорожской атомной электростанции и взрыве на Крымском мосту.

Завершая свою речь, представитель страны-оккупанта сказал, что "выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя Украины и тем самым доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду". 

Также он обвинил Кислицу в "оскорбительных высказываниях" в адрес российских "дипломатов".

Украинский представитель отреагировал и написал, что следующим этапом должно быть полный вывод России из состава Совбеза ООН. 

"Аминь! Наконец-то мои усилия приносят плоды. Экзорцирующая сила социальных сетей. Небензя упомянул мои твиты. Все удовольствие мое", — заявил дипломат.

Читайте также: Кислица обратился к миссии Ирана в ООН — Почему ваше правительство убивает жителей Киева? 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Василий Небензя Россия ООН Украина война
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