Небензя ушел с заседания ООН, чтобы не слушать "злобные тирады". Кислица: Сила экзорцизма
Российский посол в ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности организации, аргументировав это тем, что не хочет "выслушивать порцию злобных тирад" со стороны Украины. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что наступит момент, когда Россия будет выведена из Совбеза ООН. Об этом он написал в Twitter.
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Во время своего выступления в Совбезе Небензя в очередной раз повторил ряд клише российской пропаганды, где обвинял Украину в обстрелах Запорожской атомной электростанции и взрыве на Крымском мосту.
Завершая свою речь, представитель страны-оккупанта сказал, что "выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя Украины и тем самым доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду".
Также он обвинил Кислицу в "оскорбительных высказываниях" в адрес российских "дипломатов".
Украинский представитель отреагировал и написал, что следующим этапом должно быть полный вывод России из состава Совбеза ООН.
"Аминь! Наконец-то мои усилия приносят плоды. Экзорцирующая сила социальных сетей. Небензя упомянул мои твиты. Все удовольствие мое", — заявил дипломат.
- Недавно Россия пригрозила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "пересмотром сотрудничества", если он направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов. Кислица назвал это "воистину дебильной логикой".
- В конце сентября Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности — Кислица заявил, что даже генеральный секретарь Компартии СССР Никита Хрущев звучал "более адекватно" в обращении к ООН.
- Дипломат считает, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины, чтобы восстановить СССР, но Россию ждет неминуемое военное поражение.
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