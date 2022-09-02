Путин хочет восстановить СССР, но военное поражение России в Украине неминуемо — Кислица
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины, чтобы восстановить СССР, но Россию ждет неминуемое военное поражение. Такое мнение он высказал в интервью Guardian Trinidad & Tobago.
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По его словам, Россия пытается колонизировать Украину, однако страна справится с агрессией.
"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, — это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", — сказал Кислица.
Дипломат отметил, что полномасштабное вторжение России стало результатом аннексии Крыма в 2014 году, но сегодня 85% украинцев выступают против территориальных уступок РФ, несмотря на все разрушения и смерти.
Он отметил, что даже если завтра война России против Украины закончится, то потребуются поколения, чтобы люди поверили, что РФ больше не представляет угрозы.
"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неминуемо", — резюмировал Кислица.
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной и цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Дипломат считает, что ядерное оружие – единственная причина, почему РФ не исключают из ООН. При этом он уверен, что российский диктатор Владимир Путин не решится его применить.
- Он заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
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