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Путин хочет восстановить СССР, но военное поражение России в Украине неминуемо — Кислица

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 11:11
Путин хочет восстановить СССР, но военное поражение России в Украине неминуемо — Кислица - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины, чтобы восстановить СССР, но Россию ждет неминуемое военное поражение. Такое мнение он высказал в интервью Guardian Trinidad & Tobago.

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По его словам, Россия пытается колонизировать Украину, однако страна справится с агрессией. 

"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, — это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", — сказал Кислица.

Дипломат отметил, что полномасштабное вторжение России стало результатом аннексии Крыма в 2014 году, но сегодня 85% украинцев выступают против территориальных уступок РФ, несмотря на все разрушения и смерти. 

Он отметил, что даже если завтра война России против Украины закончится, то потребуются поколения, чтобы люди поверили, что РФ больше не представляет угрозы. 

"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неминуемо", — резюмировал Кислица.

Читайте также: Кислица ответил основателю Pink Floyd на заявления об Украине: Гитара лучше балалайки 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Россия война владимир путин
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