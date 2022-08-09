UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кислица ответил основателю Pink Floyd на заявления об Украине: Гитара лучше балалайки

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 15:52
Кислица ответил основателю Pink Floyd на заявления об Украине: Гитара лучше балалайки - Фото
Роджер Уотерс (Фото: EPA)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил одному из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, который призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, принудив президента Владимира Зеленского сдаться. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Уотерс является "типичным поп-пацифистом, которого перепутали с "интеллектуалом, если он не находится в разработке российской разведки". 

"4 января он писал пост о мемуарах Путина, 9 марта называл Путина гангстером, говорил, что в Вашингтоне гангстеры, в Украине "неонацистские группы". Может лучше гитара, чем балалайка?" — написал Кислица. 

Также дипломат заявил, что музыкант является "сыном коммуниста и пацифиста, который терпеть не мог школу". 

СПРАВКА. Основатель Pink Floyd известен своей антиукраинской, антизападной, антитайваньской и антиизраильской позицией. Он называет НАТО "злом", Израиль "расистским", и неоднократно выступал в поддержку России. Кремлевские пропагандисты активно используют его, как и голливудского режиссера Оливера Стоуна с аналогичными взглядами, в гибридной войне против Запада. В 1985-м ушел из Pink Floyd.

Отметим, что бывшие коллеги Уотерса по Pink Floyd не разделяют его позицию — в апреле члены группы во главе с Дэвидом Гилмором записали трек с вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox, который исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Песня была записана в поддержку народа Украины. Все вырученные средства пошли на гуманитарную помощь украинцам.

Гилмор, невестка которого родом из Украины, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".

Читайте также: Основатель Pink Floyd призвал Байдена "остановить войну", принудив Зеленского сдаться 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица война Pink Floyd
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 