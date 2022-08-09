Кислица ответил основателю Pink Floyd на заявления об Украине: Гитара лучше балалайки
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил одному из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, который призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, принудив президента Владимира Зеленского сдаться. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Уотерс является "типичным поп-пацифистом, которого перепутали с "интеллектуалом, если он не находится в разработке российской разведки".
"4 января он писал пост о мемуарах Путина, 9 марта называл Путина гангстером, говорил, что в Вашингтоне гангстеры, в Украине "неонацистские группы". Может лучше гитара, чем балалайка?" — написал Кислица.
Также дипломат заявил, что музыкант является "сыном коммуниста и пацифиста, который терпеть не мог школу".
Отметим, что бывшие коллеги Уотерса по Pink Floyd не разделяют его позицию — в апреле члены группы во главе с Дэвидом Гилмором записали трек с вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox, который исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Песня была записана в поддержку народа Украины. Все вырученные средства пошли на гуманитарную помощь украинцам.
Гилмор, невестка которого родом из Украины, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".
- В 2018 году Уотерса внесли в базу сайта Миротворец.
- В конце 2021 года Pink Floyd выложили в сеть 12 концертных альбомов начала 1970-х.
- Несколько лет назад Дэвид Гилмор продал на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся.
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