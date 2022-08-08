Основатель Pink Floyd призвал Байдена "остановить войну", принудив Зеленского сдаться

Один из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс на CNN заявил, что в том, что Россия ведет войну на уничтожение Украины, "виноват" президент США и сам украинский народ, который в 2014 году изгнал пророссийского президента Виктора Януковича. Украинский посол в Австрии Александр Щерба предложил британцу переехать в Россию.

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На вопрос Майкла Смеркониша, почему во время выступлений Уотерса на экране за сценой показывают фото людей, которые охарактеризованы им как "военные преступники" – и среди них показывают президента США Джо Байдена, 78-летний музыкант заявил, что тот "разжигает огонь в Украине".

Далее он спросил, "почему бы США не побудить Зеленского к переговорам" с Россией, чтобы "устранить нужду в ужасной, чудовищной войне, в которой убивают, не знаю сколько, украинцев и россиян". "Почему они [США] продлевают эту войну? Она может закончиться завтра, если Байден встанет и скажет – "давайте остановим это", – сказал он.

СПРАВКА. Основатель Pink Floyd известен своей антиукраинской, антизападной, антитайваньской и антиизраильской позицией. Он называет НАТО "злом", Израиль "расистским", и неоднократно выступал в поддержку России. Кремлевские пропагандисты активно используют его, как и голливудского режиссера Оливера Стоуна с аналогичными взглядами, в гибридной войне против Запада. В 1985-м ушел из Pink Floyd.

Интервьюер попытался напомнить музыканту, что тот что-то напутал и обвиняет жертву вторжения, а не агрессора, но Уотерс заявил, что война началась якобы из-за того, что украинцы в 2014 году "совершили госпереворот", а "блок НАТО подошел вплотную к границам России". То есть повторил то, что говорит Кремль.

Украинский посол в Австрии Александр Щерба отреагировал на эти высказывания в Twitter: "Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин очень хороший. Теперь идет война, а ты говоришь, что она началась "по объективным причинам". Чего бы тебе не переехать, наконец, в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечишка?"

По словам дипломата, "в истории будут судить роджеров уотерсов этого мира, всех тех, кто в ходе жестокой войны выбрал сторону нейтралитета или агрессора, по этому определяющему моменту".

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Евгений Пилипенко

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