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Pink Floyd выложили в сеть 12 концертных альбомов начала 1970-х – слушайте аудио

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 11:57
Pink Floyd выложили в сеть 12 концертных альбомов начала 1970-х – слушайте аудио - Фото
Дэвид Гилмор (Фото - EPA)

Группа Pink Floyd в декабре без специальной рекламной кампании выложила в свободный доступ на Spotify и других стриминговых платформах 12 ранее не издававшихся концертных альбомов начала 1970-х, сообщает ресурс Ultimate Classic Rock.

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В сети теперь доступны для свободного прослушивания следующие альбомы группы:

  • They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971
  • Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971
  • Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971
  • Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972
  • Live in Rome Palaeur 20 June 1971
  • Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)
  • Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971
  • KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971
  • KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971
  • Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971
  • Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971
  • The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971

Ресурс Rolling Stone отмечает, что среди опубликованных записей есть вообще никогда не включавшиеся в официальные альбомы группы, а также ранние варианты исполнений знаменитых композиций. Например, запись концерта в Токио в марте 1972 года представляет собой последовательное и почти полное живое исполнение классического альбома The Dark Side of the Moon за год до его выпуска с существенными отличиями в подборе использованных звуковых эффектов.

Издание предполагает, что издание концертных записей без предварительной реставрации может быть связано с вопросами защиты и возобновления авторских прав группы.  

Группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Последний ее альбом, The Endless River, выпущен в 2014 году. За 50 лет в мире продано около 300 млн ее альбомов, не считая сольных работ участников группы.

  • В августе 2015 года фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что группа официально прекратила существование. 

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Сергей Бережной
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