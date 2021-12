Pink Floyd выложили в сеть 12 концертных альбомов начала 1970-х – слушайте аудио

Группа Pink Floyd в декабре без специальной рекламной кампании выложила в свободный доступ на Spotify и других стриминговых платформах 12 ранее не издававшихся концертных альбомов начала 1970-х, сообщает ресурс Ultimate Classic Rock.

В сети теперь доступны для свободного прослушивания следующие альбомы группы:

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971

Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972

Live in Rome Palaeur 20 June 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)

Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971

Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971

Ресурс Rolling Stone отмечает, что среди опубликованных записей есть вообще никогда не включавшиеся в официальные альбомы группы, а также ранние варианты исполнений знаменитых композиций. Например, запись концерта в Токио в марте 1972 года представляет собой последовательное и почти полное живое исполнение классического альбома The Dark Side of the Moon за год до его выпуска с существенными отличиями в подборе использованных звуковых эффектов.

Издание предполагает, что издание концертных записей без предварительной реставрации может быть связано с вопросами защиты и возобновления авторских прав группы.

Группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Последний ее альбом, The Endless River, выпущен в 2014 году. За 50 лет в мире продано около 300 млн ее альбомов, не считая сольных работ участников группы.

В августе 2015 года фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что группа официально прекратила существование.

Сергей Бережной

