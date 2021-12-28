Pink Floyd выложили в сеть 12 концертных альбомов начала 1970-х – слушайте аудио
Группа Pink Floyd в декабре без специальной рекламной кампании выложила в свободный доступ на Spotify и других стриминговых платформах 12 ранее не издававшихся концертных альбомов начала 1970-х, сообщает ресурс Ultimate Classic Rock.
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В сети теперь доступны для свободного прослушивания следующие альбомы группы:
- They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971
- Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971
- Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971
- Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972
- Live in Rome Palaeur 20 June 1971
- Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)
- Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971
- KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971
- KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971
- Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971
- Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971
- The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971
Ресурс Rolling Stone отмечает, что среди опубликованных записей есть вообще никогда не включавшиеся в официальные альбомы группы, а также ранние варианты исполнений знаменитых композиций. Например, запись концерта в Токио в марте 1972 года представляет собой последовательное и почти полное живое исполнение классического альбома The Dark Side of the Moon за год до его выпуска с существенными отличиями в подборе использованных звуковых эффектов.
Издание предполагает, что издание концертных записей без предварительной реставрации может быть связано с вопросами защиты и возобновления авторских прав группы.
Группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Последний ее альбом, The Endless River, выпущен в 2014 году. За 50 лет в мире продано около 300 млн ее альбомов, не считая сольных работ участников группы.
- В августе 2015 года фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что группа официально прекратила существование.
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