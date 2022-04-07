Культовая британская группа Pink Floyd записала трек с вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox, который исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Официальное видео на песню опубликовано в YouTube-канале Pink Floyd.

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Группа назвала трек "Hey Hey Rise Up". Для его записи к Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединился басист Гай Пратт, который ранее часто сотрудничал с Pink Floyd, а также клавишник Нитин Соуни.

В треке использован вокал Хлывнюка из его популярного видео в Instagram, где он а капелла поет на Софийской площади.

В описании к видео отмечается, что песня записана в поддержку народа Украины. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

Гилмор, невестка которого родом из Украины, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".

Вадим Ребрина

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