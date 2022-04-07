UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Pink Floyd записали трек с вокалом Хлывнюка в поддержку Украины видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 23:54
Скриншот с видео
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Один украинский танк вступил в бой с российской колонной – видео
Один украинский танк вступил в бой с российской колонной – видео

Культовая британская группа Pink Floyd записала трек с вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox, который исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Официальное видео на песню опубликовано в YouTube-канале Pink Floyd.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Группа назвала трек "Hey Hey Rise Up". Для его записи к Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединился басист Гай Пратт, который ранее часто сотрудничал с Pink Floyd, а также клавишник Нитин Соуни.

В треке использован вокал Хлывнюка из его популярного видео в Instagram, где он а капелла поет на Софийской площади.

В описании к видео отмечается, что песня записана в поддержку народа Украины. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

Гилмор, невестка которого родом из Украины, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей хлывнюк Pink Floyd
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 