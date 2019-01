Экс-вокалист Pink Floyd пожертвует коллекцию из 120 гитар: видео

Бывший вокалист легендарной музыкальной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор продаст на благотворительном аукционе 120 гитар из своей коллекции, чтобы помочь нуждающимся. Об этом сообщает Rolling Stone.

Среди представленных инструментов разные модели Fender, Telecasters, Stratocasters, Broadcasters и Esquires, а также гитара Black Stratocaster 1969 года, на которой Гилмор играл во время записи альбомов "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals, The Wall".

"Это очень хорошие гитары, и они дарили мне музыкальные произведения на протяжении многих лет, но пришло время двигаться дальше. Гитары созданы для игры, и я хочу, чтобы они попали в хорошие руки и дарили музыку новым владельцам. Хотя мне будет страшно смотреть, как они уходят, и не исключено, что выслежу парочку и выкуплю", - отметил музыкант.

Средства от продажи гитар пойдут на благотворительность.

"Аукцион даст возможность оказать помощь там, где она действительно необходима, и через мой благотворительный фонд сделать что-то хорошее в этом мире", - уточнил Гилмор.

Перед аукционом коллекцию инструментов можно будет увидеть в марте на выставке в Лондоне, а в мае - в Лос-Анджелесе. Гитары уйдут с молотка в Нью-Йорке 14-19 июня.

Дэвид Гилмор (фото - EPA)

