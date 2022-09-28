Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН. Кислица: Даже Хрущев был адекватнее
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности — представитель Украины Сергей Кислица заявил, что даже генеральный секретарь Компартии СССР Никита Хрущев звучал "более адекватно" в обращении к ООН. Об этом он написал в Twitter.
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Накануне выступления Зеленского перед Совбезом ООН, Небензя потребовал очного присутствия украинского президента на заседании — представитель оккупантов заявил, что виртуальное участие Зеленского якобы нарушает правила организации.
После выступления Зеленского Небензя начал транслировать российскую пропаганду о "прозрачных "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также о том, что "мобилизацию в России сорвать не получится".
Кислица заявил, что выступление президента привело к тому, что Россия "в конце концов разорвала последнюю связь с реальностью".
"Объем гнилой пропаганды, распространяемой сегодня, действительно опасен для всех присутствующих в зале. Когда Небензя говорит об уважении к Совету безопасности, это так смешно, если не сказать безумно. Я все больше склоняюсь к мнению, что даже Хрущев звучал более адекватно в обращении к ООН", — написал Кислица.
- Недавно выслушав на заседании Совета Безопасности очередной поток фейков, дезинформации и пропаганды об Украине от Небензи, Кислица предположил, что российский коллега, возможно, пал жертвой какой-то болезни, вызывающей галлюцинации, и предложил отвезти его – и всю делегацию России заодно – в ближайший госпиталь на обследование.
- Дипломат считает, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины, чтобы восстановить СССР, но Россию ждет неминуемое военное поражение.
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной и цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
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