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Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН. Кислица: Даже Хрущев был адекватнее

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:10
Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН. Кислица: Даже Хрущев был адекватнее - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности — представитель Украины Сергей Кислица заявил, что даже генеральный секретарь Компартии СССР Никита Хрущев звучал "более адекватно" в обращении к ООН. Об этом он написал в Twitter.

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Накануне выступления Зеленского перед Совбезом ООН, Небензя потребовал очного присутствия украинского президента на заседании — представитель оккупантов заявил, что виртуальное участие Зеленского якобы нарушает правила организации. 

После выступления Зеленского Небензя начал транслировать российскую пропаганду о "прозрачных "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также о том, что "мобилизацию в России сорвать не получится". 

Кислица заявил, что выступление президента привело к тому, что Россия "в конце концов разорвала последнюю связь с реальностью". 

"Объем гнилой пропаганды, распространяемой сегодня, действительно опасен для всех присутствующих в зале. Когда Небензя говорит об уважении к Совету безопасности, это так смешно, если не сказать безумно. Я все больше склоняюсь к мнению, что даже Хрущев звучал более адекватно в обращении к ООН", — написал Кислица. 

СПРАВКА. 12 октября 1960 года во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН филиппинского делегата, подвергшего критике политику СССР в Восточной Европе, советский лидер Никита Хрущев взял в руки собственный ботинок и выкриками с места прервал его речь. Демарш Хрущева вызвал бурю эмоций в зале, и председательствующий на заседании Фредерик Боланд сломал молоток, успокаивая дипломатов и политиков.

Читайте также: Зеленский на Совбезе ООН: Есть только один путь, чтобы остановить РФ – ее полная изоляция 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Василий Небензя Владимир Зеленский ООН война
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