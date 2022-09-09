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"Здесь это не лечат". Кислица предложил отвезти россиян с заседания Совбеза ООН в больницу

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 10:34
Сергей Кислица (фото — UN Photo / Evan Schneider)

Выслушав на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций очередной поток фейков, дезинформации и пропаганды об Украине от посла РФ Василия Небензи, постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица предположил, что российский коллега, возможно, пал жертвой какой-то болезни, вызывающей галлюцинации, и предложил отвезти его – и всю делегацию России заодно – в ближайший госпиталь на обследование. 

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Взяв слово после выступления Небензи, Кислица сказал, что ему "очевидно – у российской делегации много заблуждений и ложных убеждений, не имеющих под собой реальной основы".

"Галлюцинации – это когда видишь или слышишь то, чего нет, и бесконечный список других негативных симптомов. Это тяжелое состояние. Но позвольте мне предложить, чтобы эти симптомы изучались и лечились не в этом зале и не дипломатами, они требуют другого типа квалификации и других должностей", – отметил постпред Украины.

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Он предложил присутствующим отправить делегацию РФ в место "менее чем в миле от штаб-квартиры ООН на той же Первой авеню" (госпитальный комплекс): "Везите их туда и просите о терапии".

Василий Небензя (фото — ООН/Evan Schneider)

"Есть только один по-настоящему верный путь к спасению жизней тысяч украинских и, по сути, российских граждан. То есть сдаться [России в Украине] и уйти! Если этого не произойдет, никакая терапия не поможет", – подытожил Кислица.

По его мнению, российский диктатор Путин еще может спасти своих солдат, отдав приказ о выводе войск РФ из Украины.

Євген Пилипенко
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