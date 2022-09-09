Путин еще может спасти своих солдат, отдав приказ о выводе войск РФ из Украины – Кислица

Российский диктатор Владимир Путин еще может спасти тех солдат оккупационной армии РФ, которые пока остаются на украинской территории, если отдаст приказ о выводе войск из чужой страны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

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"Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут побеждены все российские солдаты, которые зашли в Украину, чтобы убивать ее народ. Единственное, что может сделать Путин для спасения жизней своих солдат, – это отдать приказ об их немедленном выводе", – подчеркнул дипломат.

Кислица напомнил мировому сообществу, что Силы обороны Украины защищают страну, Европу, мир и Устав ООН от новой глобальной угрозы, "и мы будем бороться до тех пор, пока не будет освобождена последняя пядь суверенной территории Украины, включая Крым".

"Подчеркиваю – в строгом соответствии с положениями статьи 51 Устава ООН, которые мы все обязались соблюдать", – добавил он на заседании Совбеза.

По словам постпреда Украины, "никто на этой планете, кроме Дамаска и Пхеньяна", не сомневается в праве Украины уничтожать оккупантов.

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"Борьбу с Путиным сегодня можно сравнить только с нашей общей борьбой против Гитлера во время Второй мировой войны. Зло Путина, как и Гитлера до него, требует глобального ответа", – сказал дипломат мировому сообществу.

Кислица вновь напомнил о том, как страна-террорист блокирует работу Совета безопасности, так как даже на седьмом месяце развязанной нею тотальной войны все еще является его постоянным членом и обладает правом вето.

"Ни одно из присутствующих в этом помещении государств, кроме РФ, не несет ответственности за неспособность Совбеза эффективно выполнять свои функции в соответствии с Уставом ООН. Только присутствие РФ в постоянной резиденции Советского Союза обездвижило Совбез в обеспечении мира и безопасности Украины", – подчеркнул он.

В ночь на 7 сентября на заседании Совбеза ООН по оккупированной Запорожской АЭС Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла.

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Євген Пилипенко

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