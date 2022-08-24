"Россия сгнила изнутри". Кислица процитировал Азимова, отвечая на фейки РФ в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к литературному наследию писателя-фантаста Айзека Азимова, чтобы охарактеризовать заявления России в лице российского дипломата в Организации Василия Небензи. По словам украинского посла, страна-оккупант "сгнила изнутри", если позволяет себе транслировать массовые фейки на главной международной площадке мира.

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23 августа, выступая на созванном из-за ситуации на ЗАЭС заседании Совбеза ООН, Небензя в который раз нарисовал альтернативную реальность, в которой Россия, оккупирующая украинские территории, убивающая украинцев и шантажирующая мир риском ядерной аварии, – "защитница", а Украина и поддерживающий ее Запад – "зло".

"Финал российского заявления – натуральная фантастика. Айзек Азимов писал: "Сгнивший ствол дерева до того, как его сломает ураган, выглядит сильным". Россия сгнила изнутри", – заявил Кислица.

Дипломат напомнил, что России ЗАЭС нужна а) как средство ведения войны, б) для пропаганды, ведь ее деоккупация будет провалом путинской кампании на юге Украины, в) как средство для покрытия потребности оккупированных территорий в электроэнергии.

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Полная цитата из допроса главного героя научно-фантастического цикла "Основание" Гэри Селдона на суде в Галактической империи звучит так:

Вопрос: "Но ведь для каждого очевидно, что Империя сейчас так же сильна, как и ранее".

Ответ: "Внешне пока действительно все в порядке. Создается даже впечатление, что такое положение будет сохраняться вечно. Однако, господин адвокат, позволю себе заметить, что сгнивший изнутри ствол дерева внешне выглядит целым и могучим, пока не налетит ураган и не переломит его надвое. Первые признаки этого урагана уже налицо. И при помощи слухового аппарата психоистории вы сможете уже расслышать треск дерева".

11 августа президент Зеленский заявил, что авария на ЗАЭС будет равноценной применению Россией ядерного оружия.

23 августа президент сообщил, что представители МАГАТЭ хотели ехать на ЗАЭС из оккупированного Крыма, то есть нарушая законы Украины.

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Евгений Пилипенко

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