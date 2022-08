Сейчас максимально опасный момент, прекратите бряцать ядерным оружием – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "прекратить бряцать ядерным оружием", не указав, какой агрессор занимается этим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи 22 августа послов в Совете безопасности ООН.

По его мнению, мир сейчас находится "в максимально опасном моменте", и все ядерные страны должны взять на себя обязательство "не применять первыми" ядерное оружие. Каким образом сделать, чтобы такие обещания выполняли, генсек ООН не уточнил.

Гутерриш пишет, что X конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в этом месяце, "должна продемонстрировать, что прогресс возможен". Он призвал все ядерные державы "продемонстрировать гибкость и готовность к компромиссу во всех переговорах".

"Бряцание ядерным оружием должно прекратиться. [Нужно] сесть за стол переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений раз и навсегда, – подчеркнул генсек ООН. – Разрабатывая нашу новую повестку дня для мира, давайте покажем, что мы извлекли уроки из прошлого".

At this moment of maximum danger for our world, now is the time to recommit to the @UN Charter & the ideals it represents.



There is no greater solution to fulfil the Charter’s promise than to replace division with dialogue & diplomacy.



Humanity’s future is in our hands. pic.twitter.com/LS43yEA6Pg