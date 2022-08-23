Сейчас максимально опасный момент, прекратите бряцать ядерным оружием – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "прекратить бряцать ядерным оружием", не указав, какой агрессор занимается этим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи 22 августа послов в Совете безопасности ООН.

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По его мнению, мир сейчас находится "в максимально опасном моменте", и все ядерные страны должны взять на себя обязательство "не применять первыми" ядерное оружие. Каким образом сделать, чтобы такие обещания выполняли, генсек ООН не уточнил.

Гутерриш пишет, что X конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в этом месяце, "должна продемонстрировать, что прогресс возможен". Он призвал все ядерные державы "продемонстрировать гибкость и готовность к компромиссу во всех переговорах".

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"Бряцание ядерным оружием должно прекратиться. [Нужно] сесть за стол переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений раз и навсегда, – подчеркнул генсек ООН. – Разрабатывая нашу новую повестку дня для мира, давайте покажем, что мы извлекли уроки из прошлого".

At this moment of maximum danger for our world, now is the time to recommit to the @UN Charter & the ideals it represents.



There is no greater solution to fulfil the Charter’s promise than to replace division with dialogue & diplomacy.



Humanity’s future is in our hands. pic.twitter.com/LS43yEA6Pg — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2022

Гутерриш также назвал "критической" ситуацию на захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции. 11 августа президент Зеленский заявил, что авария на ЗАЭС будет равноценной применению Россией ядерного оружия.

В середине августа США провели испытание ракеты Minuteman III.

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен посетила Украину и заявила, что к ядерным угрозам Кремля надо относиться серьезно.

22 августа в ООН создали комиссию по расследованию теракта в Еленовке: кто в нее вошел.

Евгений Пилипенко

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