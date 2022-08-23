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Сейчас максимально опасный момент, прекратите бряцать ядерным оружием – генсек ООН

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 07:59
Сейчас максимально опасный момент, прекратите бряцать ядерным оружием – генсек ООН - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: EPA-EFE/JASON SZENES)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "прекратить бряцать ядерным оружием", не указав, какой агрессор занимается этим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи 22 августа послов в Совете безопасности ООН.

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По его мнению, мир сейчас находится "в максимально опасном моменте", и все ядерные страны должны взять на себя обязательство "не применять первыми" ядерное оружие. Каким образом сделать, чтобы такие обещания выполняли, генсек ООН не уточнил.

Гутерриш пишет, что X конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в этом месяце, "должна продемонстрировать, что прогресс возможен". Он призвал все ядерные державы "продемонстрировать гибкость и готовность к компромиссу во всех переговорах".

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"Бряцание ядерным оружием должно прекратиться. [Нужно] сесть за стол переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений раз и навсегда, – подчеркнул генсек ООН. – Разрабатывая нашу новую повестку дня для мира, давайте покажем, что мы извлекли уроки из прошлого".

Гутерриш также назвал "критической" ситуацию на захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции. 11 августа президент Зеленский заявил, что авария на ЗАЭС будет равноценной применению Россией ядерного оружия.

Евгений Пилипенко
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Антониу Гутерриш ООН война ядерное оружие АЭС заэс ДНЯО
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