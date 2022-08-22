UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Нидерландов считает, что к ядерным угрозам Кремля надо относиться серьезно

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 23:04
Министр обороны Нидерландов считает, что к ядерным угрозам Кремля надо относиться серьезно - Фото
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (фото - EPA)

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что к возможности использования Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. По ее словам, Запад постоянно напоминает РФ, что это ведет к всеобщему уничтожению. Об этом Оллонгрен заявила в комментарии Европейской правде в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Конечно, мы слышим звучащую из Кремля ядерную риторику. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны принимать во внимание, что в какой-то момент они могут ее использовать" – сказала министр.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.

"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – равно как и использование химического и бактериологического оружия", – подчеркнула министр.

"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это", – заявила она.

Читайте также: Россия может применить ядерное оружие при опасности прямой войны с НАТО — Rand Corporation

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия ядерное оружие Кайса Оллонгрен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 