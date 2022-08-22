Министр обороны Нидерландов считает, что к ядерным угрозам Кремля надо относиться серьезно

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что к возможности использования Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. По ее словам, Запад постоянно напоминает РФ, что это ведет к всеобщему уничтожению. Об этом Оллонгрен заявила в комментарии Европейской правде в Киеве.

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"Конечно, мы слышим звучащую из Кремля ядерную риторику. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны принимать во внимание, что в какой-то момент они могут ее использовать" – сказала министр.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.

"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – равно как и использование химического и бактериологического оружия", – подчеркнула министр.

"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это", – заявила она.

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Вадим Ребрина

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