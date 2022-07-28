Россия может применить ядерное оружие при опасности прямой войны с НАТО — Rand Corporation

Россия может применить тактическое ядерное оружие против стран НАТО, если будет понимать неизбежность столкновения с Альянсом. Об этом сообщается в докладе аналитиков американского исследовательского центра Rand Corporation.

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Аналитики считают, что если Москва осознает неизбежность столкновения с НАТО на территории Украины, то может первой нанесли удар по ключевым силам Альянса.

"Если Россия убедится, что интервенция НАТО неизбежна, Кремль может немедленно прибегнуть к своему нестратегическому ядерному оружию. Хотя решение использовать такое оружие имело бы важные последствия, российская военная доктрина уже давно подготовилась к использованию тактического ядерного оружия в качестве средства ведения боевых действий", — сообщается в докладе.

Центр считает, что общественное недовольство военными преступлениями России в Украине может "создать впечатление политического стремления к вмешательству НАТО".

"Жестокость российской кампании в Украине, вероятно, продолжится, что, в свою очередь, еще больше усилит общественное возмущение в странах НАТО и усилит призывы к действиям, которые остановят бойню. Учитывая, что экономическая и дипломатическая изоляция России уже достигла почти максимального уровня, в ключевых столицах стран НАТО, вероятно, будут усиливаться призывы к более прямым военным действиям, чтобы победить Россию или иным образом заставить ее прекратить свою кампанию", — заявляют эксперты.

В таких обстоятельствах Россия якобы может сделать вывод, что прямое вмешательство НАТО стало весьма вероятными или неизбежным, несмотря на то что официальные лица Альянса говорят о невозможности прямого вмешательства в войну РФ против Украины.

"Если Россия обнаружит повышенную готовность или передовое развертывание ударных средств дальнего действия НАТО наряду с усилением политического давления с целью вмешательства, она может принять решение нанести удар в первую очередь по ключевым силам поддержки союзников", — резюмировали в отчете.

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Дмитрий Гриниченко

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