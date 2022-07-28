Россия может применить ядерное оружие при опасности прямой войны с НАТО — Rand Corporation
Россия может применить тактическое ядерное оружие против стран НАТО, если будет понимать неизбежность столкновения с Альянсом. Об этом сообщается в докладе аналитиков американского исследовательского центра Rand Corporation.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Аналитики считают, что если Москва осознает неизбежность столкновения с НАТО на территории Украины, то может первой нанесли удар по ключевым силам Альянса.
"Если Россия убедится, что интервенция НАТО неизбежна, Кремль может немедленно прибегнуть к своему нестратегическому ядерному оружию. Хотя решение использовать такое оружие имело бы важные последствия, российская военная доктрина уже давно подготовилась к использованию тактического ядерного оружия в качестве средства ведения боевых действий", — сообщается в докладе.
Центр считает, что общественное недовольство военными преступлениями России в Украине может "создать впечатление политического стремления к вмешательству НАТО".
"Жестокость российской кампании в Украине, вероятно, продолжится, что, в свою очередь, еще больше усилит общественное возмущение в странах НАТО и усилит призывы к действиям, которые остановят бойню. Учитывая, что экономическая и дипломатическая изоляция России уже достигла почти максимального уровня, в ключевых столицах стран НАТО, вероятно, будут усиливаться призывы к более прямым военным действиям, чтобы победить Россию или иным образом заставить ее прекратить свою кампанию", — заявляют эксперты.
В таких обстоятельствах Россия якобы может сделать вывод, что прямое вмешательство НАТО стало весьма вероятными или неизбежным, несмотря на то что официальные лица Альянса говорят о невозможности прямого вмешательства в войну РФ против Украины.
"Если Россия обнаружит повышенную готовность или передовое развертывание ударных средств дальнего действия НАТО наряду с усилением политического давления с целью вмешательства, она может принять решение нанести удар в первую очередь по ключевым силам поддержки союзников", — резюмировали в отчете.
- Ранее Институт изучения войны писал, что Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины для освобождения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пока не видит реальной подготовки России к нанесению ядерного удара, но бряцание Кремля ядерным оружием является "опасным и безответственным".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над Россией не приведет к ядерной войне.
Читайте также: Путин не будет использовать ядерное оружие, но может ударить химическим — Ставридис
Комментарии