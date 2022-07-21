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Путин не будет использовать ядерное оружие, но может ударить химическим — Ставридис

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 12:36
Путин не будет использовать ядерное оружие, но может ударить химическим — Ставридис - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие против Украины, однако может ударить химическим. Такое мнение в колонке для Bloomberg высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

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По его словам, Путин "опасается неконтролируемой эскалации и у него есть другие способы напугать" Украину и Запад. Ставридис считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия "крайне мала", поскольку Путин опасается лишиться поддержки Китая, Индии, Африки и Латинской Америки.

Также генерал заявил, что российский диктатор "любит свою жизнь и любит свою страну", а применение ядерного оружия может привести к ответному удару со стороны западных стран. Он отметил, что потенциальными целями для тактического ядерного удара РФ могли стать Киев, Львов или Одесса, однако Путин, по его мнению, "подсчитал, что риски тактического удара перевешивают выгоды".

"В конце концов, более вероятно, что если Путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие, возможно, направив его на одну из этих трех городских целей. Он продемонстрировал в Сирии безразличие к применению химического оружия своим союзником Башаром Асадом", — заявил Ставридис. 

Он сказал, что Западу будет труднее приписать Путину применение химоружия, так как он уже заложил дезинформационную базу, распространяя фейки о "американо-украинских биолабораториях". 

"Беспокойство по поводу того, что Путин применит оружие массового уничтожения, оправдано, но скорее всего оно будет химическим, а не ядерным. Возможно, холодное утешение, но, по крайней мере, мы останемся на расстоянии вытянутой руки от рычага до апокалипсиса", — резюмировал генерал. 

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Дмитрий Гриниченко
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