Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев — экс-командующий силами НАТО

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины, скорее всего, может закончиться через четыре-шесть месяцев и стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны, цитирует военного Business Insider.

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По его словам, украинская армия оказывает сильное сопротивление оккупантам, а планы российского диктатора Владимира Путина "оказались не особенно эффективными".

"Путин получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт. Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести-месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", — сказал Ставридис.

СПРАВКА. Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Буданов также заявлял, что переломный момент в войне с Россией наступит в августе, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся.

Ранее он также говорил, что Украина вернет все свои территории исключительно силой, иного пути нет.

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Дмитрий Гриниченко

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