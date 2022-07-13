РФ не смогла оккупировать Украину и готовится "присоединять" захваченные территории – ГУР

России не удалось достичь основной цели по оккупации Украины и сейчас она готовится к присоединению уже захваченных территорий. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что полная оккупация была стратегической целью РФ, но ее достичь не удалось.

Однако, по его словам, разведчики сейчас владеют информацией, что в законодательном органе РФ, правительстве и других структурах обрабатываются "все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий" в Россию в политическом, экономическом и территориальном аспектах.

"Как это будет происходить, мы посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единый день голосования (в различные органы в России, – ред.)", – сказал он.

Скибицкий добавил, что меры, которые РФ проводит в Донецкой, Луганской и Херсонской областях свидетельствуют о планомерной подготовке к фейковым "референдумам". Кроме того, он отметил, что в России сейчас готовятся законодательные инициативы об упрощении получения гражданства РФ.

Представитель ГУР также считает, что официальное объявление мобилизации в РФ возможно только в случае объявления войны. Однако, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не хочет признавать провала в достижении целей полномасштабной войны, поэтому он продолжает называть ее "спецоперацией".

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Марк Сировой

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