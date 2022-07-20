Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW

Российский диктатор Владимир Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины для освобождения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW) за 19 июля.

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Аналитики считают, что если России удастся аннексировать оккупированные территории Украины, то она может прямо или косвенно заявить, что российская военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия для защиты "российской территории".

Институт отмечает, что такие действия угрожают Украине и ее союзникам ядерной атакой, если якобы украинские контрнаступления по освобождению оккупированных территорий продолжатся.

"Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России после того, как его катастрофическое вторжение разрушило возможности России по сдерживанию обычными видами оружия", — сказано в сводке.

Одновременно отмечается, что все предыдущие намеки Москвы о готовности применения ядерного оружия оказались пустыми.

"Украина и ее западные партнеры могут иметь сужающееся окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию", — резюмировал институт.

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Дмитрий Гриниченко

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