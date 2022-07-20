UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 06:33
Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания контрнаступления ВСУ — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины для освобождения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW) за 19 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики считают, что если России удастся аннексировать оккупированные территории Украины, то она может прямо или косвенно заявить, что российская военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия для защиты "российской территории". 

Институт отмечает, что такие действия угрожают Украине и ее союзникам ядерной атакой, если якобы украинские контрнаступления по освобождению оккупированных территорий продолжатся. 

"Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России после того, как его катастрофическое вторжение разрушило возможности России по сдерживанию обычными видами оружия", — сказано в сводке. 

Одновременно отмечается, что все предыдущие намеки Москвы о готовности применения ядерного оружия оказались пустыми. 

"Украина и ее западные партнеры могут иметь сужающееся окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию", — резюмировал институт. 

Читайте также: Кислица: РФ все еще в ООН только из-за ядерного оружия. Но Путин слабый и не применит его 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин ядерное оружие оккупированные территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 