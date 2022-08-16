"Готовность ядерного оружия к сдерживанию". США провели испытание ракеты Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, назвав это "демонстрацией готовности ядерного оружия к сдерживанию". Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

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Американцы сообщили, что летчики запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательной головной частью, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени.

Целью испытания США назвали "демонстрацию готовности ядерных сил и предоставление уверенности в летальности и эффективности национального ядерного сдерживания".

ВВС США отметили, что испытательный пуск является частью рутинной работы, чтобы продемонстрировать безопасность и надежность ядерных сил страны и успокоить союзников. Американские военные подчеркнули, что испытание "не является результатом текущих мировых событий".

"Наша ядерная триада является краеугольным камнем национальной безопасности нашей страны и наших союзников по всему миру. Наши испытательные пуски запланированы заблаговременно и не являются реакцией на мировые события", — сказал полковник Крис Круз, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи.

Россия как ядерное государство грубо нарушила все три основных принципа Договора о нераспространении ядерного оружия, заявили в МИД.

Пентагон утверждает, что хочет ликвидации ядерного оружия.

В Киеве убеждены, что РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя.

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Дмитрий Гриниченко

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