РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя — Офис президента

Российские оккупанты начинают угрожать применением ядерного, химического и биологического оружия, когда у них возникают серьезные проблемы на поле боя. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.ua.

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По его словам, когда у РФ возникают значительные проблемы на поле боя, она начинает шантажировать применением оружия массового поражения.

"Здесь возникает вопрос к государствам-членам ядерного клуба. Эти страны договорились, что они будут контролировать друг друга по вопросу неиспользования ядерного вооружения. Россия – не единственное в мире ядерное государство, есть официальные и полуофициальные члены ядерного клуба. Это вопрос как раз к ним: почему они молчат и не прекращают сразу подобный шантаж со стороны РФ?" — сказал Жовква.

Он отметил, что Украина добровольно отдала свое ядерное оружие и четко выполняет все свои обязательства по этому поводу. Чиновник задался вопросом, почему нарративы о возможном ядерном ударе со стороны России не получают надлежащего отпора со стороны союзников.

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Дмитрий Гриниченко

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