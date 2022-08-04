UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:39
РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя — Офис президента - Фото
Российский ракетный комплекс "Тополь-М" (Фото: EPA)

Российские оккупанты начинают угрожать применением ядерного, химического и биологического оружия, когда у них возникают серьезные проблемы на поле боя. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, когда у РФ возникают значительные проблемы на поле боя, она начинает шантажировать применением оружия массового поражения. 

"Здесь возникает вопрос к государствам-членам ядерного клуба. Эти страны договорились, что они будут контролировать друг друга по вопросу неиспользования ядерного вооружения. Россия – не единственное в мире ядерное государство, есть официальные и полуофициальные члены ядерного клуба. Это вопрос как раз к ним: почему они молчат и не прекращают сразу подобный шантаж со стороны РФ?" — сказал Жовква. 

Он отметил, что Украина добровольно отдала свое ядерное оружие и четко выполняет все свои обязательства по этому поводу. Чиновник задался вопросом, почему нарративы о возможном ядерном ударе со стороны России не получают надлежащего отпора со стороны союзников. 

Читайте также: Путин не будет использовать ядерное оружие, но может ударить химическим — Ставридис 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война ядерное оружие офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 