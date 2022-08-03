Россия нарушила все три принципа Договора о нераспространении ядерного оружия – МИД

Россия как ядерное государство грубо нарушила все три основных принципа Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в тексте выступления замглавы МИД Украины Николая Точицкого на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке, опубликованном на сайте МИД.

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Точицкий отмечает, что Россия нарушила все три основных принципа ДНЯО – она обратила вспять процесс ядерного разоружения, отвергла принцип ядерного нераспространения (развертывание ядерного оружия в оккупированном Крыму) и исключительно мирного использования атомной энергии (захват ядерных объектов Украины).

Точицкий отмечает первый в истории факт превращения гражданских ядерных объектов в военные цели и плацдарм для российской армии.

Он также подчеркнул, что мир фактически столкнулся с проявлениями ядерного терроризма, спонсируемого ядерным государством.

Замглавы МИД призвал международное сообщество принять совместные меры для предотвращения глобальной атомной катастрофы. Он указал на необходимость закрыть воздушное пространство над украинскими АЭС, предоставить Украине передовые системы ПВО и привлечь страну-агрессора к ответственности.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия своим нападением на Украину посылает "ужасный сигнал" странам, которые задумываются о ядерном оружии.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя захват Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами и отсутствие должной реакции мира на это, заявил, что нынешняя система мировой безопасности "действительно не работает" и нужна другая.

Сергей Бережной

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