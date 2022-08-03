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Россия нарушила все три принципа Договора о нераспространении ядерного оружия – МИД

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 20:40
Россия нарушила все три принципа Договора о нераспространении ядерного оружия – МИД - Фото
10-я Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (Фото - МИД)

Россия как ядерное государство грубо нарушила все три основных принципа Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в тексте выступления замглавы МИД Украины Николая Точицкого на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке, опубликованном на сайте МИД

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Точицкий отмечает, что Россия нарушила все три основных принципа ДНЯО – она обратила вспять процесс ядерного разоружения, отвергла принцип ядерного нераспространения (развертывание ядерного оружия в оккупированном Крыму) и исключительно мирного использования атомной энергии (захват ядерных объектов Украины). 

Точицкий отмечает первый в истории факт превращения гражданских ядерных объектов в военные цели и плацдарм для российской армии.

Он также подчеркнул, что мир фактически столкнулся с проявлениями ядерного терроризма, спонсируемого ядерным государством.

Замглавы МИД призвал международное сообщество принять совместные меры для предотвращения глобальной атомной катастрофы. Он указал на необходимость закрыть воздушное пространство над украинскими АЭС, предоставить Украине передовые системы ПВО и привлечь страну-агрессора к ответственности.

Сергей Бережной
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ядерное оружие МИД Украины ДНЯО
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