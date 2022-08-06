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Пентагон утверждает, что хочет ликвидации ядерного оружия. Вспомнили войну в Украине и КНР

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 06:21
Пентагон утверждает, что хочет ликвидации ядерного оружия. Вспомнили войну в Украине и КНР - Фото
Ядерный взрыв (Фото: Federal government of the United States)

В Пентагоне заявили, что выступают якобы за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, чтобы снизить риск ядерной войны. Об этом во время выступления в ООН заявил замминистра обороны США Колин Каль, цитирует его пресс-служба Минобороны США.

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Точной цитаты Каля насчет ядерного разоружения в Пентагоне не привели, однако, по его словам, обстановка в области безопасности сегодня сложнее, чем когда-либо после окончания холодной войны, что мешает прогрессу в достижении целей договора о нераспространении ядерного оружия.

Чиновник перечислил факторы, которые мешают возможности ликвидации ядерного оружия в мире.

Среди них он назвал полномасштабное вторжение России в Украину и ядерные угрозы со стороны Москвы, модернизацию и расширение своего ядерного оружия Китаем, разработку ядерного оружия Ираном и подготовку нового ядерного испытания Северной Кореей. 

"Соединенные Штаты всем сердцем признают и подтверждают, что в ядерной войне нельзя выиграть и что ее никогда нельзя вести. Мы призываем государства, обладающие ядерным оружием, взаимодействовать с Соединенными Штатами по мерам по снижению риска и обеспечивать прозрачность ядерной позиции и доктрины", — сказал Каль.

Читайте также: РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя — Офис президента 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон война ядерное оружие
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