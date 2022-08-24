Кислица назвал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС напрасной тратой времени

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что созванное Россией заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Запорожской атомной электростанции было пустой тратой времени.

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"Я хотел бы, чтобы Россия собрала нас здесь для того, чтобы мы услышали то единственное, чего хочет весь мир, – заявление о том, что Россия демилитаризует Запорожскую АЭС, выводит свои войска и передает ее правительству Украины. Вместо этого мы потратили больше часа, чтобы прослушать кучу вымышленных утверждений", — заявил Кислица во время своего выступления на заседании Совбеза.

По оценке украинского посла, террористическое государство Россия продолжает играть с международным сообществом и нагло созывать заседание Совбеза ООН для "обсуждения собственных провокаций, собственного террора на ЗАЭС".

Кислица сказал собравшимся, что ликвидировать ядерную угрозу на Запорожской АЭС можно только выводом российских войск со станции и возвращением ее под контроль Украины.

Учитывая уровень угрозы, посол призвал МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия в Энергодаре до тех пор, пока этого не произойдет.

"Россия превращает вопросы ядерной безопасности на объекте в фарс, в цирк. Она умаляет уровень угрозы, созданной ею, и отвлекает внимание от немедленной потребности демилитаризации и деоккупации станции", — подчеркнул Кислица.

Посол Украины также добавил, что Запорожская АЭС крайне необходима для России для обеспечения потребностей временно оккупированных территорий Крыма, Запорожской и Херсонской областей в электроэнергии, потому что построенного "энергомоста" в Крым ей не хватит.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму. Для этого им нужно остановить станцию и погасить весь юг Украины.

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Андрій Водяний

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