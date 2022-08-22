Россия созвала заседание Совбеза ООН по ЗАЭС, но говорить собирается об убийстве Дугиной
Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН на 23 августа, которое будет посвящено "ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции". Об этом сообщил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram. Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании россияне поднимут тему убийства пропагандистки Дарьи Дугиной, сообщает РИА Новости.
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"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дугиной. – Ред.)", – сказал Небензя.
Медуза сообщает, что Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом мужества посмертно.
В комментарии Укринформу в Постоянном представительстве Украины при ООН заявили, что это очередная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза, чтобы обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС и информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа (обсуждение последствий российской агрессии против Украины).
- 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.
- Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
- Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.
- В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.
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