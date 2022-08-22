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Россия созвала заседание Совбеза ООН по ЗАЭС, но говорить собирается об убийстве Дугиной

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 20:53
Россия созвала заседание Совбеза ООН по ЗАЭС, но говорить собирается об убийстве Дугиной - Фото
Василий Небензя Фото: Getty Images

Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН на 23 августа, которое будет посвящено "ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции". Об этом сообщил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram. Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании россияне поднимут тему убийства пропагандистки Дарьи Дугиной, сообщает РИА Новости.

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"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дугиной. – Ред.)", – сказал Небензя.

Медуза сообщает, что Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом мужества посмертно.

В комментарии Укринформу в Постоянном представительстве Украины при ООН заявили, что это очередная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза, чтобы обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС и информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа (обсуждение последствий российской агрессии против Украины).

  • 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.
  • Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
  • Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы. 
  • В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку. 
Вадим Ребрина
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