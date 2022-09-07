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Совбез ООН по ЗАЭС. Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла Небензи

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 09:50
Совбез ООН по ЗАЭС. Кислица выставил на смех
Сергей Кислица (фото — Twitter чиновника)

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал на заседании Совета Безопасности найти действенный способ "обеспечить как безопасность экспертов МАГАТЭ, так и их иммунитет от российских манипуляций" на захваченной РФ Запорожской атомной электростанции, а также иронично описал алгоритм действий пропагандиста-дипломата россиян Василия Небензи по этой теме.

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Украинский посол напомнил в речи, что оккупанты продолжают инсценировать "провокации ВСУ", заявляя, что это Украина обстреливает АЭС, даже во время нахождения там делегатов МАГАТЭ. Он призвал ООН и международный ядерный надзор выработать способ противостоять такой лжи россиян.

Далее он описал для присутствующих и зрителей во всем мире "мастер-класс кривой дипломатии России:

а) срочно созвать Совбез ООН для распространения фейков о визите делегации МАГАТЭ на станцию еще до обнародования ее отчета о ситуации на АЭС;
б) МАГАТЭ работает круглосуточно и без выходных, и в итоге публикует отчет. Начать скулить, что "нет времени его изучать";
в) выстрелить себе в ногу – пожаловаться, что в отчете МАГАТЭ не обвиняет Украину".

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Кислица предположил, что единственное, что преследовала РФ такой спешкой, – попытка оказать давление на гендиректора МАГАТЭ и его команду в период составления доклада.

Когда этот план провалился, сказал постпред Украины, российский посол "отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признал, не успел почитать".

"Мои два совета российскому послу: 1) в следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины, 2) не вкладывайте свои слова в уста моего правительства. Моя роль состоит в том, чтобы говорить от имени моего правительства в этом зале, и она никогда не будет вашей", – резюмировал Кислица, обращаясь напрямую к Небензе.

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Євген Пилипенко
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