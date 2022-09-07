Совбез ООН по ЗАЭС. Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла Небензи

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал на заседании Совета Безопасности найти действенный способ "обеспечить как безопасность экспертов МАГАТЭ, так и их иммунитет от российских манипуляций" на захваченной РФ Запорожской атомной электростанции, а также иронично описал алгоритм действий пропагандиста-дипломата россиян Василия Небензи по этой теме.

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Украинский посол напомнил в речи, что оккупанты продолжают инсценировать "провокации ВСУ", заявляя, что это Украина обстреливает АЭС, даже во время нахождения там делегатов МАГАТЭ. Он призвал ООН и международный ядерный надзор выработать способ противостоять такой лжи россиян.

Далее он описал для присутствующих и зрителей во всем мире "мастер-класс кривой дипломатии России:

а) срочно созвать Совбез ООН для распространения фейков о визите делегации МАГАТЭ на станцию еще до обнародования ее отчета о ситуации на АЭС;

б) МАГАТЭ работает круглосуточно и без выходных, и в итоге публикует отчет. Начать скулить, что "нет времени его изучать";

в) выстрелить себе в ногу – пожаловаться, что в отчете МАГАТЭ не обвиняет Украину".

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Кислица предположил, что единственное, что преследовала РФ такой спешкой, – попытка оказать давление на гендиректора МАГАТЭ и его команду в период составления доклада.

Когда этот план провалился, сказал постпред Украины, российский посол "отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признал, не успел почитать".

"Мои два совета российскому послу: 1) в следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины, 2) не вкладывайте свои слова в уста моего правительства. Моя роль состоит в том, чтобы говорить от имени моего правительства в этом зале, и она никогда не будет вашей", – резюмировал Кислица, обращаясь напрямую к Небензе.

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Євген Пилипенко

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